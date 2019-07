Von der Straße abgekommen - schwerer Motorradunfall in Weyer

Der 27-Jährige fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad auf der Hengstpassstraße L 550 im Gemeindegebiet von Weyer Richtung Unterlaussa, geriet in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Er streifte eine Felswand sowie einen Masten, stürzte und kam schließlich in einem angrenzenden Garten zu liegen. der verletzte Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber Martin 15 ins Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden, so die Polizei.

