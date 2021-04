Schwerer Forstunfall in Weyer

Der Rettungshubschrauber barg den Mann mit einem Seil und flog ihn zum Krankenhaus nach Steyr. Zu dem Unglück war es am Freitag gegen 11 Uhr in einem steilen Waldstück in Weyer (Bezirk Steyr-Land) gekommen. Der 57-jährige Bosnier wollte laut Polizei den Stamm eines hängenden Baumes kürzen, woraufhin der Stamm nachrutschte und den Mann am linken Fuß traf.

