Rowdys besprühten Kapelle und Bänke mit rätselhaften Codes

Man braucht kein Symbologe vom Schlag eines Professor Robert Langdon in den Dan-Brown-Romanen zu sein, um die Malereien zu entziffern, die seit Pfingstsonntag eine eben erst renovierte Kapelle und Parkbänke in Haidershofen verunstalten. Unter Sprayern sind die Ziffernfolge "187" und die Abkürzung "ACAB" gängige Motive.

Kirchgänger haben am Pfingstsonntag vor der Frühmesse die mit Lack aufgebrachten Codes entdeckt. Der Polizei fehlt auf die unbekannten Täter noch jede Spur.

"187" ist eine Todesdrohung, weil im kalifornischen Strafrecht der Paragraph 187 Mord bestraft. Auch das Akronym "ACAB" stammt aus den Vereinigten Staaten und bedeutet "All Cops are Bastards". Im Internet sind derlei Kampfsprüche der Halbwüchsigen leicht nachlesbar, weshalb bei der nächtlichen Sprayaktion ganz normale Narrenhände die Dosen gedrückt haben können und keine besondere auswärtige Szene. "Die Polizei ermittelt jedenfalls in alle Richtungen", sagt Bürgermeister Manfred Schimpl (VP), "auch wenn es den Tätern um gar keine Message geht, ist es eine ärgerliche Sachbeschädigung." Der Bürgermeister lässt keinen Zweifel offen, dass man die Schuldigen, falls sie ausgeforscht werden, zur Verantwortung ziehen und zur Kasse bitten werde: "Diesen Übermut können wir nicht hinnehmen, wer so etwas tut und überführt wird, der hat dann etliche Scherereien", verweist Schimpl auf eine Verfolgung vor Gericht. Besonders ärgerlich ist die Schmieraktion für jene Gemeindebürger, die in ihrer Freizeit die Kapelle wieder zu einem Schmuckstück renoviert hatten, deren Fassade nun verunstaltet ist. Schmierereien mit genau denselben Codes tauchen immer wieder auf. Auch in Stadt Haag hatte man schon Ärger mit Sprayern.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at