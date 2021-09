Nahversorgung: In Aschach sperrt eine "Uni-Box" anstelle einer Greißlerei auf

Das letzte Einzelhandelsgeschäft neben der Kirche und dem Gemeindeamt hat vor drei Jahren zugesperrt. Seither bemüht man sich in der Gemeinde um eine Wiederbelebung des Leerstandes und um einen Nachfolger als Nahversorger.

Die Lösung bringt jetzt für Bürgermeister Hubert Kern (VP) die Digitalisierung, die die Handelskette "Unimarkt" vorantreibt. Aschach ist für sie wie geschaffen für eine "Uni-Box", einen Automaten-Kiosk, wie sie das Management in Dörfern und Landgemeinden in ganz Oberösterreich aufstellen will. Käufer haben grundsätzlich rund um die Uhr mittels einer Handy-App Zutritt, kaufen aus einer Auswahl von 1000 Produkten ein, scannen die Waren und zahlen mit Bankomat- und Kreditkarte an der Kasse. Das Angebot der Handelskette aus Oberösterreich war für die VP eine Gelegenheit, gleich zuzugreifen. Im Gemeinderat wurde beschlossen, für die "Uni-Box" ein paar Quadratmeter des Bauhofgeländes zu vermieten. Der 38 m2 große Automaten-Shop, in dem es auch Gebäck und andere Frischware gibt, soll laut Plan bereits Ende Oktober nach der erfolgten Gewerberechtsverhandlung aufsperren.

Die Grünen bemängeln, dass die VP mit ihrer Entscheidung für die "Uni-Box" über die Bevölkerung drübergefahren sei. Fraktionschefin Sabine Schardax brachte als Mitbewerber die Dorfgenossenschaft "Ums Egg" aus Losenstein ins Spiel. Diese sei bereit gewesen, nicht nur das zugesperrte Kaufgeschäft zu übernehmen, sondern neben einem Sortiment von 700 regionalen Lebensmitteln und Non-Food-Produkten auch eine Post-Partnerschaft zu übernehmen. Der Gemeinderat stimmte 13:10 für die "Uni-Box" ab.