Mit Kokain für 135.000 Euro gehandelt: Drogendealer verurteilt

Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems und ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems lernten Anfang des Jahres 2017 einen Arbeiter aus dem Großraum Salzburg kennen. Gleich beim ersten Zusammentreffen lud dieser die beiden zum Kokainkonsum ein. Der Salzburger stellte dann den Kontakt zu einem 38-jährigen Kroaten aus dem Großraum Kuchl her, der schon damals einen schwunghaften Handel mit Kokain betrieb.

Die beiden Oberösterreicher kauften bei dem Kroaten bzw. dessen Komplizen regelmäßig Kokain und verkauften es zum Preis von 80 bis 100 Euro pro Gramm gewinnbringend zunächst im Großraum Kremsmünster weiter. Der 24-Jährige begann einen massiven Handel mit Kokain.

Ab September 2018 wurden seitens der Staatsanwaltschaft umfangreiche Überwachungsmaßnahmen angeordnet. Aufgrund dieser konnte sofort der Kontakt zum 38-jährigen kroatischen Hauptdealer aus dem Bezirk Hallein nachgewiesen werden. Mitte Februar 2019 wurde zeitgleich im Raum Hallein und in Kirchdorf ein koordinierter Zugriff durchgeführt. Der 24-Jährige und seine 19-jährige Freundin wurden festgenommen. Bei der Hausdurchsuchung konnten etwa 25 Gramm Kokain, weitere Suchtmittel und 3600 Euro Drogengeld sichergestellt werden.

Acht Personen festgenommen

Vom Landeskriminalamt Salzburg wurde nicht nur der 38-jährige Kroate, sondern auch noch sieben weitere Personen festgenommen und größere Mengen Bargeld, vier Kilogramm Cannabisblüten und etwa 180 Gramm Kokain sowie Speed, XTC, MDMA und Magic Mushrooms sichergestellt. Der 24-Jährige war umfassend geständig, im Zeitraum von März 2017 bis Februar 2019, etwa 1,1 Kilogramm hochwertiges Kokain gehandelt zu haben. Der Straßenverkehrswert betrug für diese Menge etwa 135.000 Euro. Den Gewinn aus seinem Drogenhandel verwendete er zur Bestreitung seines aufwändigen Lebensstiles mit Partys usw. und zur Finanzierung seines Drogenkonsums und auch den seiner Freundin.

Gerichtsurteile bereits gefällt

Der 24-Jährige wurde mittlerweile vom Landesgericht Steyr noch nicht rechtskräftig zu drei Jahren Haft, die teilweise bedingt ausgesetzt wurde, verurteilt. Seine Freundin wurde zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Mindestens 30 Konsumenten aus dem Großraum Kirchdorf, Steyrtal, Kremsmünster und Bad Hall, die teilweise auch Zwischenhändler waren, konnten ausgeforscht und der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt werden.

Sein 39-jähriger Bekannter war ebenfalls geständig, vor allem im Zeitraum von März 2018 bis Jänner 2019, insgesamt 250 Gramm Kokain vom 38-jährigen Haupttäter und teilweise von einem seiner Komplizen angekauft und teilweise auch im Großraum Kremsmünster weiterverkauft zu haben. Er gab an, sich mit diesen Kokaingeschäften seinen Eigenkonsum finanziert zu haben. Der 39-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr auf freiem Fuß angezeigt.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen konnte ein weiterer Freund des 24-Jährigen als Dealer von Cannabiskraut und Subdealer von Kokain ermittelt werden. Bei dem 24-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems wurde in der Wohnung eine Indoor-Cannabisplantage sichergestellt. Ihm konnte der Verkauf von etwa einem halben Kilogramm Marihuana und 220 Gramm Kokain nachgewiesen werden bzw. war er dahingehend überwiegend geständig. Auch er wurde an die Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.