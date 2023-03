Messerscharfe Analysen zum Krieg in der Ukraine

Die ukrainische Schriftstellerin und Journalistin, die seit 2011 in Wien lebt, gastiert auf Einladung der Initiative Literaturschiff am Freitag, 10. März, um 19.30 Uhr im Steyrer Kulturhaus Röda. Maljartschuk öffnet mit ihren Essays ein Fenster zum Verständnis des Unvorstellbaren, das gerade in der Ukraine geschieht. Die 2018 mit dem Bachmann-Preis ausgezeichnete Autorin analysiert messerscharf, was die kriegerische Expansionspolitik Russlands seit mehr als einem Jahrzehnt mit einem Land und seinen Menschen anrichtet. Winfried Kronsteiner moderiert das Buchgespräch.

