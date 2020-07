Maderners Elfmetertor reichte nicht zum Sieg

Der SKU Amstetten wurde daheim vom FAC Wien von Beginn an in die Defensive gedrängt. Die Floridsdorfer gaben sich zweikampf- und laufstark. Bereits in Minute elf musste SKU-Tormann David Affengruber, der stärkste Spieler seiner Elf, einen Elfmeter parieren und kurz darauf mit einem Reflex einen abgefälschten Ball über das Tor lenken. Im Angriff blieben die Mostviertler hingegen alles schuldig. Es dauerte bis zur 35. Minute, dann erst kam der SKU erstmals gefährlich vor das FAC-Tor. Nach David Pehams abgewehrter Chance traf Matthias Wurm im Nachschuss die Stange. Nach Wiederbeginn kam bei den Hausherren mehr Bewegung in das Spiel, doch viele Ballverluste reihten sich aneinander. Der FAC setzte weiter die Akzente und scheiterte seinerseits in der 63. Minute an der Stange. Es dauerte schließlich bis zur 77. Minute, ehe Daniel Maderner doch noch zur Führung für die Heimelf traf: Er verwandelte nach heftigen Protesten der Wiener einen Hand-Elfmeter zum 1:0.

Die Freude der Amstettner währte jedoch nicht lange: Der erst kurz zuvor eingewechselte Adolphe Belem glich in der 87. Minute zum 1:1-Endstand aus. Die Elf von Trainer Jochen Fallmann rückte mit diesem Punkt in der 2. Bundesliga auf Rang sieben vor. (Kovacs)