Laut Gutachten fügte Zahnarzt Patienten unheilbare Schäden zu

Aus gesundheitlichen Gründen" müsse er "vorübergehend" seine Ordination schließen, teilte jener Zahnarzt aus dem Bezirk Steyr-Land, gegen den umfangreiche Betrugsvorwürfe erhoben werden, seiner Sprechstundenhilfe mit. Tatsächlich musste der Mediziner seine Praxis zusperren, um nicht nach seiner Verhaftung wegen weiterer Tatbegehungsgefahr in U-Haft genommen zu werden. Erst nachdem er eine eidesstattliche Erklärung unterschrieben hatte, bis auf weiteres keine Patienten mehr zu behandeln, und die Schlüssel zu seiner Ordination bei Gericht abgab, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Unterdessen hat der zahlreicher Betrügereien beschuldigte Zahnarzt Manfred Ainedter als Verteidiger engagiert.

Der Wiener Staranwalt bekommt eine Menge Arbeit: Die Kripo hält in einem Zwischenbericht fest, dass "bisher noch in jedem überprüften Fall" Verfehlungen bei der Abrechnung von Zahn- und Kieferbehandlungen geschehen seien. Der Zahnarzt, für den die Unschuldsvermutung gilt, soll dabei Patienten Kunststoffteile anstelle teurer Keramikimplantate eingesetzt haben und sich auch bei der Diagnose mit billigen Panorama-Röntgenaufnahmen begnügt haben. Patienten und der OÖ. Gebietskrankenkasse soll er dann weitaus kostspieligere Behandlungen verrechnet haben. Mittlerweile gehen die Ermittler bereits von einer Schadenssumme in Höhe von 300.000 Euro aus. Allein die OÖ. Gebietskrankenkasse hat von dem aus Syrien stammenden Arzt bereits 151.733 Euro zurückgefordert. In der Gebietskrankenkasse prüft man derzeit, ob dem Zahnarzt der Kassenvertrag zu kündigen sei. Bei einer Aussprache in der Zentrale der Krankenkasse hatte der Zahnarzt seine Fehlverrechnungen noch mit "dem Stress" begründet, den er mit zwei Ordinationsstandorten gehabt habe. Verwarnt von der Kasse wurde auch sein Bruder, ebenfalls Zahnarzt, der in den Praxen aushalf, dessen Medizinstudium in Österreich aber noch nicht nostrifiziert ist.

Der hauptbeschuldigte Zahnarzt hat die Anerkennung seines Doktorates an der Universität von Aleppo im Jahr 2007 von der Medizinischen Universität Wien erhalten. Die vom Landesgericht Steyr beauftragte Gutachterin Petra Hißmayr bezweifelt in einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft "aufgrund der zahlreichen Fehlbehandlungen" allerdings seine Qualifikation. Es bestehe der Zweifel, schreibt sie, ob der beschuldigte Facharzt "die Ausbildung respektive Zeugnisse auf reelle Art und Weise erworben" habe. Aufgrund der "dokumentierten und teilweise nicht mehr reversiblen gesundheitlichen Schädigungen" von begutachteten Patienten sei zu erwägen, dem Zahnarzt die Berufsausübung einzuschränken.

