Kein neuer Spieler beim Vorwärts-Trainingsauftakt auf Schnee

"Die Herbstsaison ist klar über unseren Erwartungen verlaufen", sagte Vorwärts-Trainer Markus Eitl nach dem Trainingsauftakt der Rot-Weißen Montagabend. Nun gelte es, die Basis zu legen, um im Frühjahr den Platz im oberen Tabellendrittel zu bestätigen. Aktuell liegt der SK BMD Vorwärts Steyr in der Regionalliga zur Saisonhalbzeit mit 25 Punkten aus 15 Spielen auf Rang vier, nur vier Zähler hinter Titelfavorit Wels und zehn hinter Tabellenführer Voitsberg. Gegen diese beiden Topteams hatten die Steyrer im Herbst jeweils 1:0-Heimsiege gefeiert.

Nach dem Erfolg bei Steyrer Hallencup und Stadtmeisterschaft absolvierten die Eitl-Jungs nun bei Minusgraden ihre ersten Trainingsschritte, allerdings nicht auf Rasen, sondern auf einem hart gefrorenen Schneefeld. "Das waren natürlich schwierige Verhältnisse", bestätigt Eitl, die Spieler seien aber topmotiviert gewesen. In den kommenden Wochen werden die Rot-Weißen vier Mal wöchentlich auf Kunstrasen und einmal in der Kraftkammer den Grundstock für die Frühjahrssaison legen. Eitl: "Die vorhandenen Verletzungen aus dem Herbst sind weitgehend auskuriert, bei manchem gibt es noch kleine Wehwehchen vom Hallencup, aber im Großen und Ganzen sind der komplette 20-Mann-Kader und die Ergänzungsspieler aus dem Lager der Juniors bereit."

Erster Test am Freitag

Wer beim Trainingsauftakt der Rot-Weißen auf das eine oder andere neue Gesicht gehofft hatte, wurde übrigens enttäuscht. Allerdings läuft das Transferfenster noch bis Anfang Februar. In der kommenden Woche soll allerdings ein Offensivspieler ein Probetraining bei Vorwärts absolvieren. Noch offen ist die rot-weiße Zukunft von Offensiv-Allrounder Oliver Filip, der am Montag seinen 26. Geburtstag feiert. Die Vereinbarung mit dem einstigen Red-Bull-Talent ist mit Jahresende abgelaufen, beim Hallencupsieg war der in der Mannschaft beliebte Stürmer dennoch für Vorwärts im Einsatz.

Erst im Laufe des Frühjahrs wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird Michael Lageder. Der 32-jährige Verteidiger befindet sich nach seiner Knorpel-OP am Knie derzeit im Aufbautraining.

Das erste Testspiel bestreiten die Steyrer am Freitag um 18 Uhr gegen ASK St. Valentin in Dietach, am 20. Jänner folgt ein Test gegen Perg. Der Frühjahrsstart erfolgt am 3. März bei den LASK Juniors.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner