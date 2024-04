Junger Steyrer war Österreichs Bester

Mit einem vierköpfigen Team war Österreich bei der Europameisterschaft der Trampolinspringer in Guimaraes (Portugal) angetreten. Finn Markovsky vom TV Steyr schaffte dabei die beste Platzierung für Rot-Weiß-Rot. Der 14-Jährige trat bei den Junioren gegen 54 Teilnehmer aus ganz Europa im Alter von 14 bis 17 Jahren an. Nach dem Pflichtdurchgang lag Markovsky noch voll auf Semifinalkurs der besten 24. Am Ende musste sich der junge Trampolinspringer, der mit einer Fersenprellung in den Vorkampf gegangen war, nach einem Fehler in der Kür mit dem 34. Platz zufriedengeben. Niklas Fröschl, Martin Spatt und Georg Hopfgartner belegten in ihren Klassen die Plätze 43,44 und 60.

