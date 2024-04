Drei Bauhöfe wurden zur "Stadtpflege" fusioniert

Die 82.000-Einwohnerstadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt etwa nennt ihren Bauhof schon seit langem "Stadtpflege". Jetzt hat auch Amstetten die preußische Bezeichnung als erste Stadt in Österreich für ihren neu errichteten Zentralbauhof eingeführt. "Bau- und Wirtschaftshof – das stimmte einfach nicht mehr", begründete Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) sein Unbehagen mit dem alten Logo, "die Stadt baut ja in dem Sinn nichts, und sie wirtschaftet ja auch nicht in diesem Bereich auf Gewinn." Also band man beim Großprojekt, die drei veralteten, in den Stadtteilen Ulmerfeld-Hausmening, Mauer und Preinsbach bestehenden Bauhöfe in einem Neubau zu bündeln, auch eine Werbeagentur für eine neue Namensgebung ein. Diese legte den Vorschlag mit der Umbenennung auf "Stadtpflege" auf den Tisch, der auch der Belegschaft gefiel. "Das entspricht dem Verständnis als Servicebetrieb für die Bevölkerung", sagt Haberhauer.

Bei der Eröffnung des futuristischen Industriebaus auf dem Areal einer ehemaligen Schottergrube direkt an der Bundesstraße bedankte sich Haberhauer bei allen Rathausfraktionen, sparte bei der Danksagung aber bewusst die SPÖ aus. Diese hatte sich bei der Beschlussfassung für das 15-Millionen-Euro-Bauprojekt aus Kostengründen und aufgrund anderer Meinung bei der Standortfrage der Stimme enthalten. "Ein befremdlicher Ausdruck, wie der Bürgermeister Zusammenarbeit versteht", replizierte Baustadtrat Bernhard Wagner (SP), der wie Vizebürgermeister Gerhard Riegler (SP) als Ehrengast geladen und anwesend war.

Synergien sind unumstritten

Debatten im Rathaus beiseite, präsentierten sich der neue Zentralbauhof und die "Stadtpflege", mit deren Schriftzug schon die meisten Fahrzeuge neu beschriftet waren, von den 120 Meter langen Garagen über die Mechaniker- und Tischlerwerkstätten bis zum Hochregallager und dem neuen Silo für die Salzstreuung als zukunftsfittes Gesamtgebäude. Bewusst hat man die Räumlichkeiten eine Nummer größer ausgestattet, die derzeit 80 Mitarbeiter haben jetzt sehr viel Platz. Die neue "Stadtpflege" ist aber in einer fortwährend im Wachstum befindlichen Stadt auf eine Kapazität von 130 Beschäftigten ausgerichtet. "Wir wollen nicht in die missliche Lage geraten, dass der Betrieb wieder aus allen Nähten platzt", erklärt Haberhauer. Dass die Zusammenlegung von drei Bauhöfen auf eine Betriebsstätte Synergien bringt und enorme Kosten einspart, gestand auch die SP der neuen "Stadtpflege" zu, die zudem mit einer riesigen PV-Anlage und einer Hackgutheizung sich selbst mit sauberer Energie versorgt. "Längere Anfahrtswege" seien allerdings ein Wermutstropfen, sagte Wagner.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer