Innovationsaward: BMD Steyr wurde ausgezeichnet

Ein besonderer Preis wurde Markus Knasmüller, Geschäftsführer der BMD Systemhaus GesmbH, in der Wiener Hofburg anlässlich des "EY Entrepreneur of the Year Award" überreicht. Das Steyrer Unternehmen punktete dabei in der Kategorie "Innovation & Hightech – Champions". Der Preis gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen für Unternehmer. "Der Preis zeigt, dass BMD den richtigen Kurs fährt", sagt Knasmüller.