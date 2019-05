Hartinger liest Handke, Panfili spielt Weltmusik

Drei Lesungen, drei Konzerte, das alles verteilt über zwei Wochen bzw. Wochenenden: So präsentiert sich die 25. Ausgabe des Styraburg Festivals, das einmal mehr vom Steyrer Maler Hapé Schreiberhuber organisiert wird. Den Anfang macht – am Donnerstag, 16. Mai – Dorothee Hartinger. Die Burgschauspielerin liest aus Peter Handkes Roman „Wunschloses Unglück“ vor. Zu den Höhepunkten zählt das Konzert von Rusanda Panfili & Friends. Das Sextett rund um die Top-Geigerin, die mehrfach schon in Steyr zu Gast war, gibt World Music zum Besten.

Hier die Übersicht über alle Veranstaltungen:

Donnerstag, 16. Mai, 19.30 Uhr, Schlossatelier: „Wunschloses Unglück“ (Peter Handke), Lesung mit Dorothee Hartinger

Freitag, 17. Mai, 19.30 Uhr, Schlossatelier: Konzert mit dem Andrej Prozorov Trio (Jazz)

Samstag, 18. Mai, 19.30 Uhr, Altes Theater: Konzert mit Rusanda Panfili & Friends (World Music & Tango)

Freitag, 24. Mai, 21.30 Uhr, Marienkirche: „Das Buch der Bücher“, Lesung mit Hapé Schreiberhuber, Musik: Daniela Wengler

Samstag, 25. Mai, 19.30 Uhr, Schlossatelier: „Schatten“ (Elfriede Jelinek), Lesung mit Katharina Lorenz

Sonntag, 26. Mai, 11 Uhr, Schlosskapelle: „J.S. Bach: Das Double-Projekt“, Konzert mit Annette Bik

Alle Infos zum Festival gibt es auf www.styraburg.com