Friedenslicht bekommt am Sonntag im Stift Kremsmünster Füße

Die Benediktinerpatres des Stiftes Kremsmünster hüten das Laternenlicht, an dem am kommenden Sonntag Sportler ihre Fackeln anstecken werden. Den ganzen Tag über starten Läufergruppen im Kloster, die das Friedenslicht aus Bethlehem sternförmig in alle Windesrichtungen verteilen werden.

"Gruppen aus Molln, Adlwang, Waldneukirchen, Bad Hall und wir aus Steinbach/Steyr machen mit", sagt Manfred Hörzing, Obmann der Naturfreunde Steinbach. 30 Hobbysportler schnüren zur Mittagsstunde in Kremsmünster ihre Laufschuhe, um als Lichtträger die Halbmarathonstrecke nach Steinbach in Angriff zu nehmen. Weil die 22 Kilometer Streckenlänge eine weite Distanz sind, wird Amateur-Leichtathleten, die beim Friedenslichtlauf mitmachen wollen, auch ein anderes Beförderungsmittel geboten als die eigenen Füße. "Während des Laufes fährt ein Begleitbus mit. Wer will, kann für Etappen einsteigen", sagt Hörzing. Der Läuferpulk wird in Bad Hall einen Zwischenhalt beim Pflegeheim machen, um mit dem Friedenslicht das Foyer zu erhellen.

Der Zieleinlauf beim Adventmarkt in Steinbach an der Steyr ist für 16.45 Uhr geplant. Eine halbe Stunde vorher wärmen sich beim Bahnhof der Steyrtalbahn in Grünburg Kinder auf, die bei einem 800-Meter-Lauf die Fackelläufer beim Finish begleiten werden. Die Flamme wird dann im Steinbacher Pfarrhof bis zum Heiligen Abend aufbewahrt. Die Steinbacher Naturfreunde nutzen den Lauf zum Spendensammeln, vergangenes Jahr kamen 6000 Euro für "Licht ins Dunkel" zusammen. In den nunmehr 18 Jahren, in denen der Friedenslichtlauf in Steinbach organisiert wird, läpperten sich 660.000 Euro Spenden zusammen. Sozialen Zwecken dienen auch die Läufe, die nach Molln, Adlwang, Bad Hall und Waldneukirchen führen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kremsmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at