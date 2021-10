Ein Vortrag über die Behandlung von Schmerzen

STEYR. Mehr als eine Dreiviertelmillion Österreicher wird von chronischen Schmerzen geplagt. "Mohn und Hanf in der Schmerztherapie" heißt ein Vortrag mit Livemusik, der am Donnerstag, 21. Oktober, ab 19 Uhr in der Buchhandlung Ennsthaler am Steyrer Stadtplatz über die Bühne geht. Martin Pinsger, Orthopäde, Schmerzspezialist und Buchautor, der Schriftsteller, Autor und Gesundheitsjournalist Thomas Hartl sowie Katharina Sigl, Leiterin der Selbsthilfegruppe Ehlers-Danlos-Syndrom Linz, sprechen über erfolgreiche Wege zur Schmerzbewältigung, chronische Schmerzen und das Leben mit einer seltenen Erkrankung.

Zwischendurch bieten "Stefan Plank & Zizipe" beste Unterhaltung mit Jazz, Pop und Klassik.

Der Eintritt ist frei, die geltenden Corona-Zutrittsregeln sind zu beachten. Sitzplatzreservierung unter 07252/52053.