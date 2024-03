Ehrung für Rekord-Feuerwehrmann

Landeshauptmann Thomas Stelzer ehrte kürzlich den Steyrer Ehrenhauptbrandinspektor Erich Mekina mit der Verdienstmedaille des Landes für sein jahrzehntelanges Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr Steyr. Diese hohe Auszeichnung würdigt Mekinas Einsatz und seine außergewöhnlichen Leistungen bei der Feuerwehr zum Wohle seiner Mitmenschen.

Mekina hat sich durch seine Hingabe und sein Engagement in Diensten der Feuerwehr einen Namen gemacht. Sein Wirken ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Besonders hervorgehoben wurden seine Leistungen im Umgang mit der Feuerwehrzille, die ihm mehrere Top-Platzierungen bei Bewerben und sogar einen Eintrag ins „Guinness Buch der Rekorde“ beschert haben. Ebenso erwähnt wurde ein bemerkenswerter Einsatz, als er einem verunglückten Schwimmer im Hallenbad Steyr das Leben retten konnte.

Stelzer betonte in seiner Laudatio die Bedeutung von Menschen wie Erich Mekina für das Gemeinwohl: „Erich Mekina verkörpert wichtige Werte unserer Gesellschaft: Einsatzbereitschaft, Opferbereitschaft und den unermüdlichen Willen, anderen in Notlagen zu helfen. Sein Engagement ist ein leuchtendes Beispiel für uns alle und verdient höchste Anerkennung.“

Mekina selbst zeigte sich bescheiden: „Es war mir stets eine Herzensangelegenheit, Menschen in Not zu helfen. Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für mich, aber sie gebührt auch all meinen Kameraden, die Tag für Tag ihr Bestes geben, um unsere Gemeinschaft sicherer zu machen.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper