Dietacherin gewann in Andorra WM-Silber im Wintertriathlon

"Beim Wechsel von den Rad- in die Langlaufschuhe hab ich mit meinen eingefrorenen Fingern leider zu hudeln begonnen", sagt Romana Slavinec, "das hat mir sicher 30 bis 40 Sekunden Zeit gekostet, sonst wäre die Titelentscheidung knapper geworden."

Doch auch so feierte die 30-jährige Wahl-Dietacherin bei der Wintertriathlon-Weltmeisterschaft in Andorra den größten Erfolg ihrer sportlichen Karriere: Sie wurde im Einzelrennen – 7,9 Kilometer Laufen, 12,8 Kilometer Mountainbike, 10,7 Kilometer Langlauf – 48 Sekunden hinter der Südtirolerin Sandra Mairhofer und 26 Sekunden vor der Russin Anna Medvedew Zweite. Drei Mal hatte die gebürtige Steirerin schon WM-Bronze geholt, dazu kommen zwei EM-Silberne und zehn Staatsmeistertitel.

"Ich bin sehr glücklich, auch wenn es wieder nur ein zweiter Platz war", sagt Slavinec, "diese Medaille hat einen extrem hohen Stellenwert: Du musste am Tag ,X‘ deine beste Leistung abrufen."

Bei frühlingshaft warmen plus 10 Grad in 2000 Meter Seehöhe musste sich die 30-Jährige schon zum dritten Mal in dieser Saison nur der Südtirolerin Mairhofer beugen, die heuer in Topform agiert. "Es war ein enges Rennen, aber die Sandra hat das super gemacht und von hinten ist die Russin, die beste Langläuferin im Feld, förmlich herangeflogen", sagt die Dietacherin, "im kommenden Jahr starte ich aber den nächsten Angriff auf die Goldmedaille. Jetzt freue ich mich aber, wenn ich endlich aufs Rennrad steigen darf und wieder eine kurze Hose anziehen kann."

Im WM-Teambewerb blieb Slavinec gemeinsam mit Robert Gehbauer nur der undankbare vierte Platz hinter Norwegen, Italien und Russland.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at