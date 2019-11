Der SKU setzte seinen Höhenflug mit einem 2:0-Heimsieg fort

In der Partie zwischen SKU Amstetten und Lustenau hatte es bis zur 48. Minute gedauert, bis alles – fast – seinen gewohnten Weg ging: Torjäger David Peham schraubte sich in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hoch, um wie von ihm erwartet zu treffen. Doch diesmal wurde sein Kopfball unerwartet abgewehrt. So musste Daniel Gremsl den Abpraller zur 1:0-Führung für die Mostviertler verwerten. Gremsl hatte dann auch beim 2:0 seine Beine im Spiel: Nach seiner Vorarbeit schoss Kapitän Matthias Wurm unhaltbar ein.

„Wir sind in der Offensive stärker als noch vor vier oder fünf Wochen“, sagte Trainer Jochen Fallmann nach dem Erfolg, „die Angreifer halten die Bälle besser und wir gewinnen dort die Zweikämpfe. Der Treffer kurz vor der Pause spielte uns in die Karten, endlich wurden wir für die guten Leistungen heute auch belohnt.“

Amstetten ist nach diesem Sieg erstmals seit dem dritten Spieltag wieder in der oberen Tabellenhälfte der 2. Bundesliga zu finden. Mit 19 Zählern ist der SKU nun auf Rang acht, fünf Punkte vor den Abstiegsplätzen.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at