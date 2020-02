Coronavirus: Giro-Held Gregor Mühlberger sitzt in Abu Dhabi in Quarantäne

„Im Moment sind wir in Quarantäne im Hotel an der Formel 1-Strecke“, sagt Gregor Mühlberger, „wir wurden vorletzte Nacht um 4 Uhr morgens aufgeweckt. Es hieß, es gibt Corona-Infizierte innerhalb des Tourtrosses, dann wurden Tests gemacht."

Neben Mühlberger, der 2017 Straßen-Staatsmeister wurde und im Vorjahr auf der 12. Etappe im Sprint als Dritter nur hauchdünn an seinem ersten Tagessieg bei der Tour de France vorbeischrammt, hatten mit Patrick Konrad, Marco Haller und Matthias Brändle drei weitere Profis und sechs Betreuer aus Österreich an der Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten teilgenommen. Nachdem diese zur WorldTour zählende Rundfahrt zwei Etappen vor dem Ende abgebrochen wurde, sitzt der Rad-Tross nun im Hotel fest. Alle Beteiligten mussten sich einem SARS-CoV-2-Test unterziehen.

„Nach den Tests war jeder auf sein Zimmer beschränkt, keiner durfte heraus“, sagt Mühlberger, „jetzt dürfen wir aber wieder heraus und können uns ganz normal frei im Hotel bewegen, Kaffee trinken, Essen gehen.“ Es gebe noch keine Testergebnisse, obwohl diese eigentlich jederzeit da sein sollten. „Es doch schon eine Zeit her, dass wir getestet wurden. So ein Test dauert normal nicht so lange, aber es kommt darauf an, welche Kapazität das Labor hat“, sagt der 25-jährige Haidershofner.

Er mutmaßt, dass vielleicht alle Tests auf einmal ausgewertet werden: „Und deswegen wissen wir noch nichts. Was ich gehört habe, ist, dass die beiden italienischen Mechaniker, bei denen es den Verdacht gegeben hat, doch nicht mit dem Virus infiziert sind. Es dürfte doch nur der Verdacht bestanden haben. Aber wenn bei den Tests nun einer positiv sein sollte, dann befürchte ich, dass wir 14 Tage hier in Quarantäne bleiben müssen.“

Gregor Mühlberger hat sich per Audio-Nachricht bei OÖN-Lokalredakteur Gerald Winterleitner gemeldet. Hier nachhören:

Weitere Inhalte:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at