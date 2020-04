Coronaalarm im Seniorenheim: Fünf Mitarbeiter positiv getestet

Seit Montag ist erstmals auch eines der Alten- und Pflegeheime im Bezirk Steyr-Land vom Covid-19-Virus direkt betroffen. Bei einem Mitarbeiter, bei dem ein Arzt zuerst von einem Grippefall ausgegangen war, und in Folge auch bei einem Bewohner des Bezirksseniorenwohnheims Bad Hall haben sich der Coronaverdacht bestätigt. Daraufhin wurden alle 14 Mitarbeiter der betroffenen Wohngruppe sowie die 24 Heimbewohner einem Covid-19-Test unterzogen. Ergebnis: Bei fünf Mitarbeitern und einem Heimbewohner wurde das Coronavirus festgestellt.

„Wir haben daraufhin natürlich alle 14 Mitarbeiter außer Dienst und unter Quarantäne gestellt“, bestätigt Johannes Neustifter, Leiter des Sozialhilfeverbandes Steyr-Land die sofort getroffenen weiteren Schutzmaßnahmen. Die betroffenen Wohngruppe wird mittlerweile von einem neuen Pflegeteam betreut.

Wohnbereich wurde abgeriegelt

Der Wohnbereich wurde laut Information des Landes Oberösterreich auf behördliche Anweisung auch vom Rest des Hauses abgeriegelt, der Kontakt der Bewohner zum Rest des Heims unterbunden. „Wir haben nun bei allen 90 Mitarbeitern des Bezirksseniorenwohnheims Bad Hall sowie bei allen 120 Bewohnern sämtlicher Einheiten Coronatests veranlasst“, sagt Neustifter, „die endgültigen Ergebnisse sollten am Donnerstag im Laufe des Tages vorliegen.“ Erst danach könne über die weitere Vorgehensweise entscheiden werden.

Kein weiteren Coronafälle

Laut Auskunft des Sozialhilfeverbandes Steyr-Land habe es in den vergangenen Wochen auch in weiteren Alten-und Pflegeheimen des Bezirks bereits Verdachtsfälle gegeben. Es habe jedoch in keinem einzigen Fall ein positives Coronatestergebnis gegeben.

