Amstetten steht nach 1:0-Erfolg im Cup-Achtelfinale

Der entscheidende Treffer in einer zerfahrenen Partie fiel nach einer torlosen regulären Spielzeit erst in der Verlängerung.. Der eingewechselte Patrick Schagerl erzielt ihn drei Minuten vor dem Ende, in der 117. Minute. Davor hatten die kampfstarken Steirer der Truppe von Trainer Joachim Standfest alles abverlangt.

Achtelfinalgegner der Mostviertler ist der Bundesligist und Europa-League-Starter WAC.