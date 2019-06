Amateure-Leichtathleten räumten bei der Landesmeisterschaft ab

Einmal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze in der Allgemeinen Klasse, dazu zweimal Gold, zweimal Silber einmal Bronze und zweimal Blech in der U18 – die Ausbeute der Athleten des LAC Amateure Steyr bei den oberösterreichischen Landesmeisterschaften in Ried im Innkreis kann sich durchaus sehen lassen. "Unsere Mannschaft hat sich wirklich hervorragend geschlagen", sagt LAC-Obmann Fritz Steinparz, der sich bereits auf das Antreten seiner jungen Athleten am kommenden Wochenende freut: "Da stehen die Österreichischen U23- und U18-Meisterschaften in Linz auf dem Programm."

Allen voran sollte dort wieder Tobias Rattinger in Szene treten, der sich eben erst für über 3000-m- Hindernis die U23-EM in Schweden qualifiziert hat. In Ried gewann er über 1500 Meter in 4:00,74 Minuten den Landestitel, auf der für ihn ungewohnten 800-m-Strecke wurde er trotz persönlicher Bestzeit von 1:56,24 auf der Zielgeraden noch abgefangen und holte Silber. Vizelandesmeister wurde auch Philipp Mayrhofer in 49,39 Sekunden über 400 Meter.

Doppelsieg bei den U18-Damen

Gleich doppelt erfolgreich waren Veronika Schwarz und Lisa Gruber im Stabhochsprung. Das Duo eroberte Silber und Bronze bei den Damen und landeten in der U18 damit auf den Plätzen eins und zwei. Schwarz wurde zudem auch mit dem Diskus U18-Meisterin. Im Hammerwurf der U18 eroberte das LAC-Trio Lara Fischer, Maya Ringler und Johanna Stefanits die Ränge zwei bis vier, Fischer schaffte dabei mit 31,64 Meter auch das Limit für die U18-Staatsmeisterschaften. Bei diesen werden auch Schwarz, Gruber und Lucia Hirtenlehner im Stabhochsprung mit dabei sein.

Moritz Heiml eroberte in Ried mit persönlicher Bestzeit von 2:06,06 über 800 Meter zwar nur Blech in der U18, wird bei den Staatsmeisterschaften am kommenden Wochenende aber dennoch zu sehen sein.