Großalber trainiert U16-Talente im Nationalteam

STEYR. Der Tormanntrainer des SK Vorwärts Steyr wurde von U16-Nationalteamchef Martin Scherb „einberufen“.

Philip Großalber mit den Tormann-Talenten Elias Scherf und Kilian Scharner Bild: ÖFB

In Diensten des ÖFB unter U16-Teamchef Martin Scherb ist Philip Großalber, der Tormanntrainer der Rot-Weißen, für eine Woche in die französische Hauptstadt Paris gereist und ist dort aktuell bei einem hochkarätig besetzten Turnier im Betreuerstab im Einsatz. Österreichs Jahrgang 2003 trifft in freundschaftlichen Länderspielen auf Japan, England und Gastgeber Frankreich. Die Partie gegen Japan wurde am Dienstag bereits mit 0:2 verloren, Gegner am Donnerstag, 1. November, ist England, am Samstag folgt die Begegnung gegen Gastgeber Frankreich.

Der Vorwärts-Tormanntrainer arbeitet vor Ort mit den Nachwuchs-Keepern Elias Scherf und Kilian Scharner. „Es ist für mich eine große Ehre auf diesem Niveau mitzuwirken", sagt der 29-Jährige, der in Paris Teil des rot-weiß-roten Betreuerteams ist, üblicherweise aber „nur“ Trainer der Tormänner der Rot-Weißen ist. Philip Großalber wird daher am Freitag auch das Oberösterreich-Derby gegen Blau-Weiß Linz verpassen.

