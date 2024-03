15-jähriger Dieb ging bei Festnahme auf Polizisten los

Der 15-Jährige hatte am Dienstagnachmittag gemeinsam mit einem Komplizen versucht, in einem Lebensmittelmarkt im Bezirk Kirchdorf an der Krems Waren zu stehlen und war geflüchtet. Die Polizei fasste den jungen Ukrainer dank einer genauen Personenbeschreibung am nahegelegenen Bahnhof und nahm ihn fest – was sich als schwieriger als gedacht erwies.

Denn bereits beim Anlegen der Handschellen leistete der Jugendliche heftigen Widerstand, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Im Streifenwagen verhielt er sich weiterhin aggressiv, trat mit den Füßen gegen die Fahrzeugtüre und versuchte, einem der Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Erst mit Fußfesseln konnten die Polizisten den Jugendlichen bändigen. Nach seiner Befragung wurde er über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz gebracht.

