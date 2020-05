Stelzer befürwortet Impfpflicht

"Wie viel Leid und welch schwerwiegende Folgen diese Krankheit ausgelöst hat, haben wir in den letzten Wochen sehen müssen. Ja ich bin daher für eine verpflichtende Impfung, sobald ein sicherer und ausreichend getesteter Impfstoff zugelassen wird", zitierte ihn am Dienstag das "profil" online.

Er gehe aber ohnehin davon aus, dass die Bereitschaft sich impfen zu lassen sehr hoch sein werde, so Stelzer, der derzeit auch Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz ist. Aus seinem Büro wurde das Vorpreschen in Sachen Impfpflicht am Mittwoch gegenüber der APA bestätigt.

