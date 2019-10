Stauende übersehen: 52-jähriger Lkw-Lenker kollidierte mit Reisebus

Ein 52-jähriger ukrainischer Staatsbürger aus der Slowakei fuhr gegen 17 Uhr mit seinem Sattelkraftfahrzeug auf der A25 zwischen Weißkirchen und dem Knoten Haid in Fahrtrichtung Linz. Dabei herrschte hohes Verkehrsaufkommen und es bildete sich vor der Einfahrt in die A1 ein Rückstau. Aus diesem Grund hielt der Lenker eines mit 42 Fahrgästen besetzten Reisebusses, ein 54-jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, sein Fahrzeug an. Der Lenker des Sattelkraftfahrzeuges bremste zu spät und prallte gegen das Heck des Reisebusses.

Beim Verkehrsunfall wurde ein Fahrgast des Reisebusses, ein 86-jähriger Linzer, leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Insassen des Reisebusses, eine Pensionistengruppe aus Linz, wurden mit einem Ersatzbus an ihr Ziel gebracht.