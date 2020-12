Spitäler mahnen zur Vorsicht auf den Skipisten

Dennoch wird auch dieser Saisonauftakt in den Skigebieten für die oberösterreichischen Krankenhäuser einen Anstieg an Patienten bringen. "Wir bitten alle Skifahrer, heuer auf den Pisten extrem aufzupassen. Unnötige Risiken sollten auf jeden Fall vermieden werden", sagt Jutta Oberweger, Sprecherin der oberösterreichischen Gesundheitsholding.

Durch die starke Auslastung mit schwer erkrankten Covid-19-Patienten seien die Notfallkapazitäten in den Krankenhäusern weiterhin stark begrenzt. Der Fokus der Spitäler liege auch in den kommenden Wochen auf dem Kampf gegen die Corona-Pandemie.

40.000 Verletzte pro Jahr

Fast 40.000 Menschen verletzen sich jährlich in Österreich beim Skifahren. Rund 26.000 von ihnen tragen dabei so schwerwiegende Blessuren davon, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Auch die wirtschaftlichen Kosten sind hoch: Im Schnitt verursacht jeder Skiunfall Folgekosten von rund 30.000 Euro.

