"So einen schweren Fall von Tierquälerei hatten wir noch nie"

Gestern musste dem siebenjährigen Kater "Balu" in der Tierklinik in Sattledt der Schwanz amputiert werden. Denn ein Tierquäler soll in der Nacht auf Mittwoch das Tier brutal gehäutet haben, indem er vermutlich mit einem Messer rund um den Schwanzansatz geschnitten und Haut und Fell einfach abgezogen hat.

"Helft uns, den zu finden!", bittet der Besitzer des Katers, ein 31-jähriger Voest-Schichtarbeiter, der im Stadtteil Kleinmünchen zu Hause ist, per Facebook um Mithilfe bei der Ausforschung des Täters. Auch die Polizei ermittelt. Wie gewohnt stand der Schichtarbeiter gestern um vier Uhr früh auf und wollte als Erstes seinen Kater füttern. Im Wohnzimmer fand er Blutspuren, und plötzlich sah er, was seinem rotgetigerten Haustier angetan worden war.

Weil er nicht wusste, was zu tun war, rief der Mann die Tierrettung Oberösterreich an, die ihren Stützpunkt in Linz-Ebelsberg hat. Der Kater wurde in die Tierklinik gebracht. Um eine bakterielle Infektion zu vermeiden, musste amputiert werden. "So ein Täter ist krank im Kopf", sagt Wilhelm Schnebel, Obmann der Tierrettung Oberösterreich. Wobei der Tierschützer vermutet, dass wohl mehrere Tierquäler am Werk waren: "Einer alleine kann die Katze ja nicht halten und schneiden."

Tierretter Wilhelm Schnebel

Dass das Tier womöglich nur einen Unfall hatte, ist für die Tierretter ausgeschlossen: "Die Schnitte rund um den Ansatz des Schwanzes wurden säuberlich ausgeführt. Auch Knorpel wurden nicht beschädigt, das kann kein Unfall gewesen sein."

Die Tierrettung veröffentlichte den Vorfall gestern bereits in den Morgenstunden auf Facebook. Gegen acht Uhr entdeckte eine Passantin das abgetrennte Fell des Katers mitten auf der Fahrbahn der Kreuzung Wiener Straße und Dauphinestraße. Obmann Schnebel ist sich sicher, dass das Fell zuvor noch nicht auf der Straße gelegen war. "Vermutlich ist die Sache den Tätern zu heiß geworden und sie haben das Fell aus dem Auto geworfen", spekulierte Schnebel. Der Fall erinnert stark an die grausamen Vorfälle in Graz, wo heuer im Juli zwei Katzen gehäutet und getötet worden waren.

Die Tierklinik in Sattledt Bild: www.fotokerschi.at

"Das ist ein völliger Mangel an Mitgefühl", zitierte die Kleine Zeitung den Grazer Psychiater Michael Lehofer. Dass bei Tierquälern eine "Persönlichkeitsstörung" vorhanden ist, sei "naheliegend". Zudem sei auch ein "schwerer Wahn denkbar." Aber: "Die Annahme, dass diese Taten wie eine Einstiegsdroge in sadistisch-gewaltsame Taten auch Menschen gegenüber wären, kann man in dieser Weise nicht bestätigen." Bei der Suche nach den Tätern tappt die Grazer Polizei im Dunkeln.

1000 Euro Belohnung

"Balu" darf die Tierklinik voraussichtlich heute verlassen. Der Linzer Vizebürgermeister Markus Hein (FP) setzte eine Belohnung von 1000 Euro aus für Hinweise, die zur Ergreifung des Linzer Täters führen. Der Gesetzgeber müsse "mit voller Härte durchgreifen", sagte Hein. "Hier helfen nur mehrjährige Haftstrafen." (staro)

