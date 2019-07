Betrunkener 17-Jähriger verursachte Unfall und beging Fahrerflucht

Ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems fuhr am Samstag gegen 16:40 Uhr mit seinem Motorrad auf der B140, Steyrtalbundesstraße von Micheldorf Richtung Leonstein. Zur selben Zeit bog ein 17-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Kirchdorf, mit seinem Pkw vom Steyrdurchbruchparkplatz nach links in die B140 ein. Dabei übersah er den ankommenden Motorradfahrer und es kam zu einer rechtwinkeligen Kollision. Der 61-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in das LKH Kirchdorf gebracht. Er war ansprechbar und konnte sich nur teilweise an den Unfallhergang erinnern. Der 17-Jährige setzte die Fahrt ohne anzuhalten Richtung Micheldorf fort, beging Fahrerflucht und unterließ die Hilfeleistung. Er erstattet um 17:35 Uhr bei der Polizei Kirchdorf an der Krems die Selbstanzeige. Er wurde wegen dem Verdacht einer Alkoholisierung zu einem Alkomattest aufgefordert. Der Alkotest verlief positiv und ergab einen Wert von 1,06 Promille. Der 17-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.

