Schulstreiks in mehr als 100 Schulen in Österreich

„Ich will mitreden“ stand auf den Plakaten, die die Schüler des BRG Hamerlingstraße in Linz entschlossen in die Höhe hielten. Um Punkt 9 Uhr Vormittag strömten die Maturanten vor das Schulgebäude. Obwohl ihr Gesichtsausdruck hinter den FFP2-Masken nicht zu sehen war, ihre Blicke sprachen dieselbe Sprache: Sie wollen im Bildungssystem endlich eine Stimme bekommen und von der Regierung gehört werden. Ihre Forderung: Eine freiwillige mündliche Matura sowie Präsentation der Vorwissenschaftlichen Arbeit. Vergangene Woche gab Bildungsminister Martin Polaschek (VP) bekannt, dass in diesem Jahr die mündliche Matura wie gewohnt verpflichtend für alle Maturanten stattfinden soll. „Wir sind diejenigen, die am längsten zuhause im Distance-Learning waren. Viel Lehrstoff ging dabei verloren und konnte nicht gut vermittelt werden“, sagt AHS-Landesschulsprecherin Mara Mittermayr (17).

Etwa 100 Schüler versammelten sich heute Vormittag vor dem Bundesrealgymnasium: Nicht nur Maturanten, auch einige Schüler der 6. und 7. Klasse unterstützten ebenfalls heute den Streik sowie Schüler aus anderen Linzer Schulen. Weitere Warnstreiks kündigten auch das BRG Solar City und die HTL Linz 1 Bau und Design an. „Der Streik heute ist ein erster Schritt, um uns Gehör zu verschaffen. Wenn der Bildungsminister nicht einlenkt, wird es noch mehr Streiks geben“, sagt Vinzenz Horcicka, Schulsprecher des BRG Hamerlingstraße, an. „In ganz Österreich sind heute Schüler aus mehr als 100 Schulen auf der Straße, das sollte bereits Appell genug sein.“

Der ständige Wechsel zwischen Distance-Learning, normalem Schulbetrieb und Hybrid-Varianten machte den Schülern sehr zu schaffen, sagt Viviane Negeli, stellvertretende Schulsprecherin vom BRG Hamerlingstraße. „Wir hatten während der Oberstufenzeit nie wirklich die Gelegenheit, Referate zu üben und vor Publikum zu sprechen – wir waren immer nur online vor dem Bildschirm“, sagt Negeli. AHS-Landesschulsprecherin Mara Mittermayr weist zudem darauf hin, dass in den Semestern der Corona-Zeit die Anzahl der Schularbeiten halbiert wurde. „Wir hatten dann pro Hauptfach nur eine Schularbeit im Semester. Bei der Matura werden wir dann über Themengebiete abgeprüft, die wir noch nie durchgemacht haben. Und eine Stunde mehr Arbeitszeit bei der schriftlichen Matura bringt uns auch nicht viel“, sagt Mittermayr.

LH-Stellvertreterin und Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP) äußerte sich heute zu den Schulstreiks im Land: „Die Auswirkungen der Pandemie sind auch im Schulbereich stark spürbar. Daher wurden dieses Jahr von Seiten des Bildungsministers eine Vielzahl von Erleichterungen bei der Matura geschaffen. Der Weg des gemeinsamen Gesprächs mit der Schülervertretung, den Bildungsminister Polaschek auch geht, ist der richtige Zugang und auch zu begrüßen.“