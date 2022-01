Streiks: Schüler gegen Maturapläne des Ministers

Die Ankündigung von Bildungsminister Martin Polaschek (VP), wonach die mündlichen Maturaprüfungen heuer wieder verpflichtend zu absolvieren sein werden, hat Proteste unter Schülern ausgelöst. Auf Initiative der SP-nahen Aktion kritischer Schüler (AKS) finden heute an einem Dutzend Standorten in Österreich (darunter das BRG Hamerling in Linz) Versammlungen vor den Schulen statt.

An anderen Schulen soll es zu "kleineren Aktionen" kommen, sagte Mati Randow vom Gymnasium Wien-Rahlgasse, dessen "Streikaufruf" rund 100 Schulsprecher unterstützt haben. Deren Forderungen an Polaschek: Die mündliche Matura sowie die vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) sollen nur freiwillig zu absolvieren bzw. zu präsentieren sein, die Themenbereiche für die schriftliche Reifeprüfung seien um 30 Prozent zu kürzen. Für alle Schüler müsse es ausreichend PCR-Tests sowie "Fast Lanes" in allen Teststraßen und ein Sicherheitskonzept geben.

Die Begründung für die Proteste fasste die Wiener AHS-Landesschulsprecherin Maria Marichici gestern so zusammen: "Der diesjährige Matura-Jahrgang ist von der Pandemie am stärksten betroffen, hat aber die geringsten Anpassungen bei der Matura bekommen." Wer in den beiden Jahren davor nicht zur mündlichen Matura antreten wollte, bekam in den gewählten Fächern die Note der Abschlussklasse ins Maturazeugnis.

Aus dem Ministerbüro hieß es, man sei mit der Schülervertretung laufend in Kontakt. An der mündlichen Matura wolle man aber festhalten, schließlich gebe es Erleichterungen wie eingeschränkte Themenbereiche. Wegen der ausgesetzten Präsenzpflicht an Schulen geht es heute streng genommen nicht um Streiks. Die Schülervertreter kündigten bereits notfalls weitere Proteste an.