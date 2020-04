Schönwetter-Tage: Von Disziplin und 1189 Anzeigen

Häufig wurden dabei aber die Regelungen zur Verhinderung des Coronavirus missachtet: Allein am Samstag habe die Polizei bundesweit insgesamt 1189 Anzeigen erstattet, sagte Innenminister Karl Nehammer (VP) gestern. Bei den Betroffenen habe es sich hauptsächlich um Personen gehandelt, die im Freien den angeordneten Mindestabstand von einem Meter nicht einhielten. Zu Corona-Partys und "Spuckattacken" sei es laut Nehammer "Gott sei Dank nur vereinzelt" gekommen.

OÖ: "Bevölkerung diszipliniert"

Die meisten Anzeigen gab es demnach mit 529 in Wien, gefolgt von Tirol (258). Oberösterreich lag laut Innenministerium mit 109 Anzeigen an dritter Stelle. Dennoch zeigte sich die Landespolizeidirektion Oberösterreich gestern zufrieden: "Im Gegensatz zur Vorwoche verhielt sich die Bevölkerung an diesem Wochenende sehr diszipliniert", sagte Polizeisprecher David Furtner. "Die Beanstandungen" seien gestern "gegen null" gegangen.

In der Vorwoche hatte es vor allem im Salzkammergut Probleme mit vielen Ausflüglern gegeben. "Die Leute sind trotzdem draußen unterwegs, aber sie bleiben im Umkreis ihres Lebensmittelpunkts", sagte der Polizeisprecher. Die Berichterstattung und die Appelle, zu Hause zu bleiben, hätten Wirkung gezeigt.

