Scheune geriet in Brand - Wohnhaus und Tiere gerettet

Die Flammen waren aus unbekannter Ursache in einer Scheune ausgebrochen. Das rasche Einschreiten der Feuerwehren verhinderte eine Ausbreitung des Feuers auf das Wohngebäude. Ebenso konnten 30 Tiere aus dem Stall gerettet werden.

In der Anfangsphase der Löscharbeiten diente ein Pool als Wasserentnahmestelle, danach wurde aufgrund der exponierten Lage des Hofes ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet.

"Die Alarmierung lautete 'Brand eines landwirtschaftlichen Objekts'. Die ersten Gedanken - wie komme ich mit dem Wasser hin? Das Nebengebäude war in Vollbrand, wir haben uns sofort beschränkt auf das Halten vom Stallgebäude und Wohnhaus, was uns zu 100 Prozent erfolgreich gelungen ist. Somit hat das Vieh gerettet werden können, ohne dass es vom Stall hinaus musste. Es sind auch keine verletzten Personen zu beklagen. Das große Problem ist die lange Zubringerleitung, die über 2,4 Kilometer führt. Aus meiner Sicht war gelang es wirklich in allerletzter Minute, weil am Giebel bereits die Holzverschalung zu verschmoren begann", schildert Rudolf Stadler, Einsatzleiter der Feuerwehr Steinbach am Ziehberg, die dramatischen Minuten.