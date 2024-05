Polen vertraut bei EM auf Legionärs-Auswahl um Star Lewandowski

Angeführt wird Österreichs Gruppengegner von Barcelona-Star Robert Lewandowski. Bekannte Namen im fast durchwegs aus Legionären gebildeten Kader sind Goalie Wojciech Szczęsny (Juventus Turin), Verteidiger Jakub Kiwior (Arsenal), Piotr Zieliński (Inter Mailand) und Nicola Zalewski (AS Roma) im Mittelfeld sowie Stürmer Arkadiusz Milik (Juventus).

Lesen Sie mehr: Niederländer fahren ohne Maatsen und mit De Jong zur EM

Nicht einberufen wurde Matty Cash. Der Verteidiger von Aston Villa war im Mai verletzt, wäre für die Endrunde aber laut Medienberichten fit geworden. Aus der deutschen Bundesliga steht erstmals seit langer Zeit kein Spieler im polnischen Aufgebot. In Deutschland spielt Verteidiger Tymoteusz Puchacz, der jedoch in der 2. Liga beim 1. FC Kaiserslautern. Aus der italienischen Serie A sind hingegen gleich zehn Spieler nominiert.

Probierz muss spätestens bis zur offiziellen Kaderbekanntgabe am 7. Juni noch drei Namen streichen, einer davon wird der vierte Torhüter Oliwier Zych sein, der nur zu Trainingszwecken ins anstehende Teamcamp der Polen in Warschau einberufen wurde. Die Osteuropäer testen vor der Endrunde noch am 7. Juni gegen die Ukraine und ebenfalls in Warschau am 10. Juni gegen die Türkei.

Polen startet am 16. Juni gegen die Niederlande in die EM, im zweiten Spiel geht es am 21. Juni in Berlin gegen Österreich, ehe zum Abschluss der Gruppenphase die Partie gegen Frankreich am 25. Juni ansteht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper