Tarzan und die Kaiserin

Der Schwede Anton Zetterholm und die Niederländerin Annemieke van Dam zählen zu den Stars der internationalen Musicalszene. Ersterer wurde von Phil Collins für die Rolle des Tarzans in Hamburg auserkoren. Van Dam wiederum spielte auf 18 Bühnen die Kaiserin Elisabeth und war zuletzt in Wien als Mary Poppins zu erleben.

Im Rahmen des diesjährigen Musical-Frühlings in Gmunden werden die beiden Künstler am 21. April gemeinsam im Stadttheater auftreten, um die Highlights ihrer Karriere sowie viele weitere Songs aus Musicals und der Popwelt zu präsentieren. Am Flügel begleitet Martin Wöss, und Anton Zetterholm selbst wird seine Gitarre mitbringen.