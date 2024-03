Stefan Schiendorfer nahm unter großem Beifall den Kommandantenhelm

Stefan Schiendorfer hatte eine Vorahnung. Als er im März 2014 zum Bezirksfeuerwehrkommandanten von Gmunden gewählt wurde, sah er die größte Herausforderung der kommenden Jahre in der "Zunahme von Wetterkatastrophen". Knapp zweieinhalb Jahre später, im Juli 2016, ging bereits die Welt unter. Hagel, Sturm und Starkregen brauchten in Bad Ischl nur zehn Minuten dafür. Bäume wurden entwurzelt, Dächer abgedeckt und Straßen innerhalb von Augenblicken unpassierbar. Und Schiendorfer sagte damals jenen Satz, den er in den folgenden Jahren noch öfter wiederholen musste: "So etwas hat es bei uns noch nie gegeben."

Waldbrände in der Echernwand in Hallstatt und auf dem Brunnkogel bei Ebensee beschäftigten den 62-Jährigen in der Folge genauso wie das veritable Schneechaos 2019 und immer intensivere Unwetter im gesamten Salzkammergut. Allein im vergangenen Jahr mussten die 49 Feuerwehren im Bezirk zu knapp 4000 Einsätzen ausrücken – wiederum eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Der Grund, wenig überraschend: Unwetterereignisse. Insgesamt leisteten sie damit 418.000 ehrenamtliche Stunden.

Stefan Schiendorfer im Einsatz beim Brand in Hallstatt. Bild: Hörmandinger

Der "Neue" ist nicht neu

Für Stefan Schiendorfer war die Präsentation der Einsatzzahlen der letzte Akt in seiner Funktion als Bezirksfeuerwehrkommandant. Nach zehn Jahren stellt er sich nicht mehr zur Wahl, er legt das Amt in jüngere Hände.

Schiendorfer sprach vergangenes Wochenende vor rund 400 Kollegen in Bad Ischl, begleitet von großem Beifall, auch über seine persönliche Bilanz. Seine Feuerwehrlaufbahn hatte er 1976 bei der Freiwilligen Feuerwehr Pfandl (Gemeinde Bad Ischl) begonnen, deren Kommandant er von 1998 bis 2013 war. Gleichzeitig war er auch für die Ausbildung im Bezirk verantwortlich und Hauptbewerter bei technischen Leistungsprüfungen.

Nun übernimmt Thomas Dreiblmeier. Er ist in der Feuerwehrszene des Bezirks schon lange kein Unbekannter mehr. Erst im Jahr 2019 wurde der damals 42-Jährige zum Abschnittsfeuerwehrkommandanten Gmunden gewählt. Zuvor war der Familienvater, der bei der Stadtgemeinde Vöcklabruck als Bautechniker arbeitet, zehn Jahre lang Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Wiesen (Gemeinde Pinsdorf).

"Ich fühle mich geehrt, das Vertrauen der Feuerwehren des Bezirks erhalten zu haben, und freue mich darauf, meine Visionen für die Weiterentwicklung unserer Feuerwehren umzusetzen", sagt Dreiblmeier. Seinen Posten als Abschnittsfeuerwehrkommandant übernimmt Jürgen Weißmann.

Auch Dreiblmeier wird das Klima in den kommenden Jahren beschäftigen. Zuletzt war er am vergangenen Sonntag im Einsatz: "Brandverdacht am Offensee" lautete die Einsatzmeldung. Gebrannt hatte es zwar nicht, zu trocken war es dennoch: Denn der Wind hatte im Wald riesige Staubwolken aufgewirbelt.

