Spendengeld für Krippe

Die Goldhaubenfrauen Altmünster sind bekannt für ihr soziales Engagement in der Region. Ihnen liegt auch am Herzen, Kultur und Brauchtum zu erhalten. Aus diesem Grund haben sie mit einer großzügigen Spende die Kosten für die Neugestaltung der Lichtmess- und Beschneidungsgruppe der Schwanthalerkrippe in der Pfarrkirche Altmünster übernommen. Obfrau Monika Natmessnig: "Ein besonderer Dank gilt dem Ehepaar Hedi und Fritz Wiesmayr, das sich mit viel persönlichem Einsatz und Zeitaufwand für die Neugestaltung der gesamten Krippe eingesetzt hat. Vergelt’s Gott für diese ehrenamtliche Tätigkeit, ebenso dem gesamten Krippenteam."