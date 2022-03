Spendenbetrug: Polizei sucht weitere Opfer

So ging der Mann ein Mehrparteienhaus in Attnang-Puchheim ab, läutete an den Wohnungstüren, gab sich als Vereinsmitglied aus und erhielt so von älteren Opfern Bargeld. An einem weiteren Tag nahm er in Attnang mit der gleichen Betrugsmasche einem 80-Jährigen Bargeld ab. Auch im Zug von Attnang nach Ischl soll er Fahrgäste zum Spenden aufgefordert haben und Geld von noch unbekannten Personen bekommen haben. Die Polizei ersucht allfällige weitere Opfer des 38-Jährigen, der unter Erwachsenenvertretung steht, sich zu melden.