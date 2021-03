"Schwerkranke sucht Erben": 55-Jähriger fiel auf Betrugsmasche herein

Der Pensionist bekam Mitleid, als er im Internet auf eine Anzeige stieß: Eine Frau gab an, schwer krank zu sein und Erben für ihr Vermögen zu suchen. Der 55-Jährige kommentierte den Beitrag, und erhielt prompt eine Antwort der vermeintlich Schwerkranken. Sie teilte ihm mit, er sei der Auserwählte für das Erbe. "Zur Abwicklung wurde ein offensichtlich fingierter Notar vorgeschoben, der für die Vertragserrichtung ein Honorar in Höhe einer dreistelligen Summe forderte", berichtet die Landespolizeidirektion in einer Aussendung.

Dieses "Honorar" überwies der Oberösterreicher auf ein britisches Konto. Als der vermeintliche Notar erneut Geld forderte, wurde der Mann misstrauisch und zeigte den Betrug am 5. März bei der Polizei an.

