1000 Euro für "Lotto-Gewinn" abgeknöpft

Im November hatte sie ihn zur Teilnahme am Lotto-Spiel überredet. Er zahlte zwei Monatsraten à 70 Euro ein.

Einen Tag nach der Gewinnmitteilung erhielt der Oberösterreicher dann den nächsten telefonischen Auftrag: Um den Gewinn von knapp 50.000 Euro in bar erhalten zu können, müsse er noch die Transportkosten für die "bereits vorbereitete" Gewinnauszahlung bei sich zu Hause – 1000 Euro in der Kryptowährung Bitcoin – bezahlen, wies ihn ein weiterer "Lotto-Mitarbeiter" an. Auch dieser Aufforderung kam der 63-Jährige nach. Doch anstatt des Geldes erhielt er nach Übermittlung der Bitcoin-Codes weitere Überweisungsaufforderungen. Erst dann brach das Opfer den Kontakt zu den Betrügern ab und erstattete Anzeige.