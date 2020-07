Konflikt um Zementwerk löst erste Rechtsschritte aus

Anlass sind Bürgerbeschwerden vor allem über Geruchsbelästigung nach einer im vergangenen Jahr erfolgten Modernisierung des Betriebes. In den vier Gemeinden Gmunden, Altmünster, Ohlsdorf und Pinsdorf klagen Bürger immer wieder über Gestank. Man könne nicht bei offenem Fenster schlafen. Es stinke so, als ob in einem Holzofen Plastik verbrannt werde, wird der störende Geruch beschrieben. Als Ursache wird vermutet, dass minderwertige Kunststoffabfälle bei der Produktion verheizt werden sowie dass es technische Probleme gebe.

Lärm, Staub, Vibrationen

Darüber hinaus wird auch über Lärm, Staub und massive Vibrationen geklagt, deren Ursache das Zementwerk sei. Die Belästigungen würden aber erst seit dem vergangenen Jahr auftreten, als das Werk um 50 Millionen Euro erneuert wurde. Die Bürgermeister sahen sich aufgrund der zahlreichen Bürgerbeschwerden gezwungen, die Wiener List Rechtsanwaltskanzlei mit einem Einschreiten zu beauftragen.

Die Anwälte argumentierten in einer Pressekonferenz am Freitag im Gemeindeamt Pinsdorf mit einer im Jahr 1996 geschlossenen Vereinbarung zwischen fünf Anrainer-Gemeinden und dem Zementwerk. Sie enthält sehr weitgehende Zugeständnisse des Unternehmens, im Gegenzug wurden Einsprüche der Gemeinden in einem damals anhängigen Genehmigungsverfahren zurückgezogen. Nun würde sie nicht eingehalten, lautet der Vorwurf. Deswegen wird jetzt in einem Aufforderungsschreiben an das Werk die Befolgung verlangt. Darüber hinaus wird unter anderem eine Nachverbrennungsanlage gefordert und, dass keine Kunststoffabfälle aus dem Ausland zur Verbrennung importiert werden.

Anwälte drohen mit Schlichtungsverfahren

Wenn das Werk bis zum 14. August keine Zusicherung zur Erfüllung sämtlicher Forderungen gibt, wollen die Anwälte ein in der Vereinbarung aus 1996 vorgesehenes Schlichtungsverfahren einleiten. Sollte dieses nicht innerhalb von zwei Monaten zu einer gütlichen Lösung führen, steht gemäß dem Übereinkommen der Weg zu Gericht offen. Das Werk kündigte auf Anfrage eine Stellungnahme in dem Konflikt an. Es nannte aber keinen Zeitpunkt dafür.

Im Jahr 2004 hat die Rohrdorfer Gruppe mit Hauptsitz in Rohrdorf im Landkreis Rosenheim in Bayern die Mehrheit am Zementwerk Hatschek in Gmunden übernommen. Der 1908 gegründete Betrieb wurde 2019 um 50 Millionen Euro - neue Ofenanlage, Brennkammer und Abgasreinigung, Nutzung der Abwärme für ein Fernwärmenetz - modernisiert. Pro Jahr werden rund 700.000 Tonnen Bindemittel für die Bauwirtschaft produziert. Zuletzt setzte das Werk mit 138 Mitarbeitern rund 50 Millionen Euro um.