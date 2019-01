In der FlippArena warten 50 Geräte auf Fans des Spiels mit der Silberkugel

VÖCKLABRUCK. Am Flippergerät sind vom Spieler vor allem Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit gefragt.

Stefan Riedler von der Vöcklabrucker FlippArena mit dem österreichischen Meister Roland Schwarz (links) und dem Vize Arno Nöbl (rechts). Bild: Privat

"Flippern ist wieder stark im Kommen", spricht Stefan Riedler von einer Pinball-Renaissance. Der 37-jährige Vöcklabrucker besitzt selbst Dutzende Flippergeräte, er ist Obmann des Vöcklabrucker Flipper-Sportvereins und Länderdirektor für Österreich. Im Vereinslokal "FlippArena" in Vornbuch 5 stehen an die 50 Flipper, an denen am Wochenende das Finale der Österreichischen Meisterschaften gespielt wurde.

Die Leidenschaft fürs Spiel mit der silbernen Kugel hat Riedler vor 12, 13 Jahren gepackt. "Ein Flipper wär’ lässig", dachte er sich damals, obwohl er schon "ewig nicht mehr gespielt" hatte. Früher waren diese Spielgeräte in allen Bars und Kinos zu finden. Von einer Geschäftsreise in Dortmund kehrte dann der Vöcklabrucker prompt mit zwei Flippergeräten heim.

Was macht eigentlich die Faszination beim Spielen am Flippergerät aus? In erster Linie geht es laut Riedler um Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit, im Verein kommt dazu das gemeinsame Spielen. Schließlich gibt es viele, die vor allem das Basteln und Schrauben am Flipper lieben.

Der im Dezember 2017 gegründete Verein "Flipper-Sportverein" betreibt am Rande der Stadt die "FlippArena", wo an die 50 Geräte auf Spieler warten. Das Vereinslokal hat immer samstags alle zwei Wochen (gerade Wochen) ab 14 Uhr geöffnet. "Hier kann jeder vorbeikommen und Flipper seit den 60er-Jahren spielen", lädt Riedler zum Besuch ein. Gegen einen Tageseintritt kann man nach Herzenslust dem Flippersport frönen.

Am Wochenende taten dies die 32 besten Spieler, die zum Finale der Österreichischen Meisterschaften antraten. Über eine Software wurde ausgelost, wer gegen wen auf welchem Gerät spielen muss. Nach drei Runden stand Roland Schwarz als Meister fest. Zweiter wurde Arno Nöbl vor Botka Boldizsar.

