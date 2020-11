Im zweiten Lockdown ist Lebkuchen der Renner bei den Hobbyköchen

Im Corona-Lockdown entdecken viele ihre Lust am Backen. War im Frühjahr der Germ wochenlang ausverkauft, ist jetzt das Lebkuchengewürz mancherorts Mangelware. "Im Supermarkt war dieser Tage kein Lebkuchengewürz mehr zu haben", schildert Elfriede Schachinger. Die Bezirksbäuerin und TV1-Köchin liefert rechtzeitig vor dem Advent ihr neues Kochbuch "Lust auf Süßes". Ein Dutzend der darin mehr als 70 enthaltenen Rezepte geben Tipps für Kekse.

Exotisches sucht man in Schachingers Kochbuch vergeblich. "Es sind normale Rezepte, die zum Teil schon meine Oma verwendet hat", verrät die 53-jährige Bäuerin aus Schlatt. So gibt sie etwa Tipps, wie der Lebkuchen schön weich wird. Seit jeher versteht sie sich als Botschafterin der heimischen, hochwertigen Lebensmittel. Daher freut sie sich auch über den Trend, dass immer mehr Menschen selbst am Herd stehen. "Es ist ein neues Bewusstsein entstanden", ist sie überzeugt. "Was koche ich, was esse ich? Ich weiß genau, was drin ist."

Großen Wert legt die Köchin auf hochwertige Zutaten. "Wenn man was G’scheits einituat, kummt a was G’scheits außa", ist sie überzeugt. Und wer bei Vanillekipferln und Lebkuchen Angst vor Kalorien hat und um seine Linie fürchtet, dem beruhigt Schachinger. "Ich versuche, den Zucker in meinen Rezepten zu reduzieren." Aber Fett und Butter seien nicht tabu: "Alles mit Maß und Ziel."

"Lust auf Süßes" ist das zweite Kochbuch von Elfriede Schachinger. Ihr Erstling "Was koch i heut" entpuppte sich als Bestseller. Drei Auflagen und mehr als 10.000 verkaufte Exemplare sprechen für sich. Im Frühjahr 2021 wird ihr drittes Kochbuch für pikante Speisen erscheinen. Diese Zweiteilung wurde aufgrund der Fülle an Rezepten und Inhalten notwendig.

Artikel von Gerhard Hüttner