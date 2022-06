Fußballschmankerl aus der Region mit neuem System

Der im Vorjahr anstelle der abgesagten Frühjahrsmeisterschaft erstmals mit großem Publikumserfolg abgehaltene Traunsee-Almtal-Cup wird auch heuer wieder ausgetragen. Die acht besten Fußballvereine der gleichnamigen Tourismusregion kämpfen um den Cupsieg, der mit Geld- und Sachpreisen sowie einem exklusiven Pokalunikat – gefertigt von der SFK-Technologiemanufaktur in Kirchham – belohnt wird.

"Aufgrund des knappen Terminplans zwischen alter und neuer Meisterschaft wird der Bewerb im K.-o.-System an nur drei Spieltagen durchgeführt", sagt Organisationschef Hans Kronberger. Erstmals dabei ist der FC Altmünster, der im Eröffnungsspiel zu Hause auf Titelverteidiger ASKÖ Vorchdorf trifft (Freitag, 8. Juli, 18.30 Uhr, Traunsteinstadion). Die weiteren Begegnungen der ersten Runde: Ohlsdorf – Gmunden (8. 7., 19 Uhr), Scharnstein – Bad Wimsbach (8. 7., 18.30 Uhr), und Landesliga-Aufsteiger Gschwandt empfängt in der Wallweg-Arena die Union Pettenbach (8. 7., 18.30 Uhr).

Die zweite Runde steht am Mittwoch, 13. Juli, auf dem Programm, die jeweiligen Spiele und Beginnzeiten sind im Internet (www.ofv.at) oder auf den Facebook-Seiten der teilnehmenden Vereine zu finden. Das Finale mit alle acht Teams und der abschließenden Siegerehrung wird am Samstag, 16. Juli, in der Robex-Arena in Pettenbach ab 13 Uhr ausgetragen. Dazu gibt es ein großes Rahmenprogramm (Siegerehrung um ca. 21 Uhr). Eintritt: 5 Euro; Frauen, Kinder bis 15 Jahre und Menschen mit Behinderung haben freien Eintritt.