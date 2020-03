Freudenthaler Ache wird sicherer und ökologischer

42,25 Millionen Euro wurden in Oberösterreich im Vorjahr in den Hochwasserschutz investiert. Das berichtete Landesrat Wolfgang Klinger (FP) in einem Rückblick auf die Hochwasserschutzprojekte 2019. 6,2 Millionen entfallen auf das Projekt in Frankenmarkt, wo in den Jahren 2013 und 2016 durch die Hochwässer im Einzugsbereich der Freudenthaler Ache Wohn- und Betriebsstätten sowie Anlagen der ÖBB-Westbahnstrecke betroffen waren.

Seit Mitte 2019 wird nun der Hochwasserschutz Frankenmarkt umgesetzt. Das Vorhaben umfasst neben umfangreichen ökologischen Maßnahmen über den gesamten Projektbereich die Abflussertüchtigung der Freudenthaler Ache auf einer Länge von 1,1 Kilometern sowie die Errichtung eines Rückhaltebeckens mit 200.000 Kubikmetern Speicherraum. Zusätzlich werden 600 Laufmeter Gerinnestrecke komplett neu angelegt. Dadurch werden derzeit massiv verbaute Flussabschnitte durch ökologisch gestaltete Wasserbereiche ersetzt.

43,2 Prozent des Projekts werden über Mittel des Bundes finanziert, 20 Prozent steuert das Land bei. Auf die Marktgemeinde Frankenmarkt entfallen 16,8 Prozent. Die ÖBB beteiligen sich an den Kosten des Hochwasserschutzprojektes mit einem Sonderbeitrag in der Höhe von 369.000 Euro.