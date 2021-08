Festnahme nach Morddrohung

Eine Morddrohung soll ein 24-jähriger russischer Staatsbürger am Samstagnachmittag gegenüber einen 20-Jährigen vor einem Mehrparteienhaus ausgesprochen haben. Da der Beschuldigte eindeutig identifiziert werden konnte, wurde am Sonntag die Festnahme von der Staatsanwaltschaft Wels angeordnet, die anschließend von der Sondereinheit Einsatzkommando Cobra in der Wohnung des Beschuldigten durchgeführt wurde. Der 24-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels gebracht.