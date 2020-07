Elektroboot geriet bei Sturm am Mondsee in Seenot

Am Mondsee hat die Wasserrettung Loibichl am Mittwochnachmittag im Sturm ein Elektroboot ans Ufer geschleppt, das mitten am See Probleme hatte, gegen die Wellen anzukämpfen.

Angesichts der sich nun wieder häufenden Sommergewitter appellierte die Einsatzorganisation zugleich an alle Wassersportler, die orangen Sturmwarnleuchten an den Seeufern keinesfalls zu ignorieren und sofort Land aufzusuchen.

"Bei Gewitterstürmen erreicht der Mondsee oftmals Wellen mit über einen Meter Höhe. Für ein Elektroboot kann dies aufgrund des niedrigen Freibord schnell zur Gefahr werden. Ein Kentern des Bootes kann die Folge sein", teilte Michael Pacher, Bezirkseinsatzleiter der Wasserrettung, am Donnerstag in einer Aussendung mit. Das Elektroboot mit vier Personen Besatzung, darunter auch Kindern, wurde in Schlepp genommen und an das sichere Ufer gebracht.

Die Ortsstelle Loibichl liegt geografisch in Oberösterreich, ist organisatorisch aber Teil der Wasserrettung Salzburg.

Die Familie wurde sicher ans Ufer gebracht. Bild: WR Salzburg

