"Die Einnahmen betragen null Euro"

Alle Gastwirtschafts- und Tourismusbetriebe sind von den derzeitigen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus besonders betroffen.

Lokalaugenschein im "Bistro 54" in der Marktgasse in Ebensee bei Frank Reisenbichler. Der 51-jährige Gastwirt spricht aus, was viele seiner Kollegen ebenso betrifft: "Ich musste meinen Betrieb am 15. März schließen, seitdem betragen die Einnahmen null Euro. Das milliardenschwere Hilfspaket der Regierung sehe ich positiv, das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mit der Unterstützung sind nicht einmal meine Fixkosten gedeckt."

Als Jungunternehmer treffe ihn die Situation doppelt hart, sagt Reisenbichler: "Ich habe mein Lokal ‚Bistro 54‘ in Ebensee im Juli 2019 eröffnet. Die Möglichkeit, Rücklagen aufzubauen, ist in den ersten neun Betriebsmonaten eher utopisch. Aber mit Geduld, Kraft und einer Portion Humor werden wir das verkraften und die Corona-Krise auch meistern."

Für Reisenbichler stellen sich zwei wichtige Fragen: "Wie lange dauert die derzeitige Ausnahmesituation noch an? Wie geht es nach der Krise weiter? Ganz langsam und bedächtig oder mit Schwung und Euphorie? Zur Überbrückung plane ich, ein Abholservice anzubieten."

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at