Beachvolleyballer spielen um Titel

Nach der Corona-bedingten Pause im vergangenen Jahr findet an diesem Wochenende wieder das PRO Beach Battle im Rahmen der Austrian Beachvolleyball Tour in der Seewalchner Ortschaft Litzlberg am Attersee statt. Das Beachvolleyballspektakel, das heuer sein zehnjähriges Jubiläum feiert, begann bereits gestern Nachmittag mit einem Kinderworkshop und der abendlichen offiziellen Eröffnungsfeier, bei der neben einer spektakulären Feuershow die Comedy Hirten das Publikum unterhielten.

Für den Eintritt zum Stadion gibt es heuer, unter Berücksichtigung der Corona-Maßnahmen, erstmalig Eintrittskarten. Für heute und morgen stehen Halbtagestickets zur Auswahl, für die Finalspiele am Sonntag gibt es ein Ganztagesticket. Der Erwerb ist online (www.beach-battle.at) möglich sowie an Ort und Stelle im Strandbad Litzlberg beim Centercourt-Gelände im Bürocontainer.

Beim Hauptbewerb (heute bis Sonntag) sind die Nummer-1-Teams der österreichischen Rangliste Schützenhöfer/Plesiutschnig bei den Damen sowie Seidl/Waller bei den Herren, die in der Vorwoche noch bei der Europameisterschaft in Wien im Einsatz waren, mit dabei. Die Silbermedaillengewinner der WM 2017, Clemens Doppler und Alexander Horst, werden ein letztes Mal gemeinsam antreten. Ebenfalls am Start sind Lokalmatador Florian Schnetzer aus Unterach am Attersee und sein niederösterreichischer Partner Lorenz Petutschnig.