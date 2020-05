Bad Ischl: Neuer Schul-Schwerpunkt speziell für Mädchen

Kompetenzen und Fähigkeiten auszubauen und das Selbstbewusstsein zu stärken, sind die Ziele des für Mädchen gedachten freiwilligen Schwerpunkts "Girl Power" an der BHAK und Praxisschule Bad Ischl. Die Organisatorinnen, Gudrun Sotz-Hollinger, Christine Leitner und Sonja Lenz, sind sich einig, dass ein gutes, stabiles Netzwerk ein Erfolgsfaktor in der Wirtschaft sei. Deswegen startet die Ischler Ausbildungsstätte bereits in der Schulzeit damit.

Der erste Termin im Oktober steht unter dem Motto "Networking und Teambuilding". Durch eine gemeinsame Wanderung und Teambuildingmaßnahmen lernen sich die Schülerinnen klassenübergreifend besser kennen, ein Girls-Netzwerk zur gegenseitigen Unterstützung wird aufgebaut. Erfahrene Schülerinnen geben ihr Schulwissen auch an Neulinge weiter, wodurch der Schuleinstieg für Schulanfängerinnen erheblich erleichtert wird. An einem zweiten Veranstaltungstag arbeitet die Expertin Nina Haas gemeinsam mit den Schülerinnen in einem Workshop und gibt Tipps und Tricks in den Bereichen Präsentation, Rhetorik und Auftreten an die Mädchen weiter. Auch Unternehmensexkursionen stehen auf dem Programm.